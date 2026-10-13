Gemeinderat gibt grünes Licht für das Seeviertel

VP-Stadtvize fehlte

Der Sondergemeinderat wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben. Eine Reihe von VP-Politikern blieb der Sitzung fern. So fehlte etwa Stadtvize Wolfgang Schlair, der Gerüchten zu Folge von der Fraktion ausgeladen wurde. Er soll sich wie die übrigen fehlenden Parteikollegen gegenüber den Änderungswünschen von Soravia ablehnend gezeigt haben. VP-Bürgermeister Stefan Krapf stellte aber klar: „Das Projekt ist alternativlos. Wir warten 30 Jahre auf ein Hotel, ständig ist es am Wort ,Aber’ gescheitert.“