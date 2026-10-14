Jetzt ein Landtagsantrag für mehr Tierschutzhilfe

Am Dienstag war in Roßbach eine schwer verletzte Katze gefunden worden, die von einem Auto angefahren wurde. „Sie hatte einen offenen Bruch und musste in die Tierklinik Sattledt gebracht werden, wo sie stationär ein paar Tage bleibt – das wird teuer“, sagt Jürgen Stadler von der Pfotenhilfe Lochen. Die vom Land ausbezahlte Pauschalentschädigung für Fundkatzen beträgt aktuell 200,99 Euro. „Mit dieser Summe kann man aber nicht einmal die Kosten einer gesunden Fundkatze abdecken. Wir bleiben also wieder auf dem Großteil der Kosten sitzen“, seufzt Stadler.