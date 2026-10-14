Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weniger Spenden

Jetzt ein Landtagsantrag für mehr Tierschutzhilfe

Oberösterreich
14.10.2026 18:30
Auch dieses Kätzchen benötigte dringend Hilfe
Auch dieses Kätzchen benötigte dringend Hilfe(Bild: Pfotenhilfe lochen)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Die Tierretter und Tierschutzorganisatoren merken aktuell immer mehr, dass die Menschen sparen müssen. Spendengelder werden weniger. Förderungen sind Mangelware. Grüne fordern deshalb nun eine erlässliche finanzielle Basis für bestehende Einrichtungen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Dienstag war in Roßbach eine schwer verletzte Katze gefunden worden, die von einem Auto angefahren wurde. „Sie hatte einen offenen Bruch und musste in die Tierklinik Sattledt gebracht werden, wo sie stationär ein paar Tage bleibt – das wird teuer“, sagt Jürgen Stadler von der Pfotenhilfe Lochen. Die vom Land ausbezahlte Pauschalentschädigung für Fundkatzen beträgt aktuell 200,99 Euro. „Mit dieser Summe kann man aber nicht einmal die Kosten einer gesunden Fundkatze abdecken. Wir bleiben also wieder auf dem Großteil der Kosten sitzen“, seufzt Stadler.

Extra-Budget notwendig
Sein Wunsch: Für derartige Notfälle sollte es ein Extra-Budget geben, oder die Tierklinik die anfallenden Behandlungskosten dem Land in Rechnung stellen dürfen. Denn die finanzielle Situation schaut bei den meisten Tierschutzorganisationen trist aus.

Zitat Icon

Es darf nicht sein, dass die Tierhilfsvereine nur mit spärlichen Summen abgespeist werden. 

Rudi Hemetsberger, Tierschutzsprecher Grüne

Bild: Zoe Goldstein

„Tiere sind uns lieb und teuer. Aber jene, die sie aus Notlagen retten und versorgen, haben kaum noch Geld“, kritisiert der grüne Tierschutzsprecher Rudi Hemetsberger. Das Land ducke sich finanziell weg – nach dem Motto: Spenden und Ehrenamt werden es schon richten. Hemetsberger kündigt einen Landtagsantrag an, der verlässliche Rahmenbedingungen gewährleisten soll.

Lesen Sie auch:
Die Anforderungen an die Tierretter sowie die Zahl der zu betreuenden Schützlinge werden nicht ...
Spendenrückgang
Finanzsorgen bei Tierrettung nehmen ganz massiv zu
12.10.2026
Wenig Spielraum
Das Tierschutzbudget ist sehr knapp bemessen
13.10.2026

„Wir fordern eine Basisfinanzierung für systemrelevante Tierschutzeinrichtungen und die flächendeckende Absicherung bestehender Standorte.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
14.10.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
142.612 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
130.346 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
104.844 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1045 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
722 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
680 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Mehr Oberösterreich
Champions League
LIVE: Doppelschlag! Liverpool tanzt den LASK aus
Weniger Spenden
Jetzt ein Landtagsantrag für mehr Tierschutzhilfe
Mega-Bau in Gmunden
„Hotel im Seeviertel wird bis 2030 fertiggestellt“
Krone Plus Logo
Familienzeit in OÖ
Wanderungen, die auch die Kleinsten lieben werden
Wegen Abrechnung
Bergretter bissen im Ministerium auf Granit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf