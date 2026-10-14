Spektakuläre Wende bei mysteriösen Glasbrüchen

Der „Krone“ liegt das Gutachten vor, in dem es heißt: „Aus dem Gutachten geht hervor, dass es sich bei den dokumentierten Glasbrüchen um Spontanbrüche handelt, die gemäß OIB-Richtlinie 4 gesetzlich gedeckt sind. Gleichzeitig wird festgestellt, dass die Bruchhäufigkeit beim gegenständlichen Projekt sehr hoch ist. Der letzte dokumentierte Glasbruch einer ESG-H-Scheibe war am 18. 7. 2026. Seither wurden trotz hoher Temperaturen, Starkwinden und sonstiger Witterungseinflüsse von den Einsatzorganisationen keine weiteren Brüche gemeldet.“