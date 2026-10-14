Wenig Gaumenfreude bei fertiger Spaghetti-Sauce

Zucker, Dextrose, Maltodextrin und Aromen

Darüber hinaus zeigen sich auch diverse Unterschiede bei der Würzung. Während im Original sparsam gewürzt wird, setzen die industriellen Produkte deutlich stärker auf Kräuter, Gewürze und Gewürzextrakte. Hinzu kommen Zucker, Dextrose oder Maltodextrin sowie in drei Fällen auch Aromen. Vereinzelt finden sich dann noch weitere von der klassischen Rezeptur abweichende Zutaten wie Shiitakepilze, Hühnerfleischextrakt, Apfelessig oder Zitronensaft. Zusatzstoffe wie Säuerungs- oder Konservierungsmittel finden sich in vier Erzeugnissen. Besonders bemerkenswert: Bei einem Produkt findet sich laut Zutatenliste sogar in den Nudeln ein Verdickungsmittel sowie ein Konservierungsstoff.