Junger Lenker blieb nach Crash mit Zug unverletzt

Der 17-Jährige aus Natternbach fuhr am Mittwoch gegen 6.45 Uhr mit seinem BMW im Ortsgebiet von Prambachkirchen auf der Sportplatzstraße. Bei der dortigen Eisenbahnkreuzung dürfte er die herannahende Garnitur der Lilo übersehen haben. Es kam zur Kollision mit dem aus dem Bahnhof Prambachkirchen ausfahrenden Triebwagen, geführt von einem 57-Jährigen aus Waizenkirchen.