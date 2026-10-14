Junger Lenker blieb nach Crash mit Zug unverletzt

Das hätte viel schlimmer ausgehen können. In Prambachkirchen (OÖ) wurde der BMW eines 17-Jährigen am Bahnübergang von einer Garnitur der Linzer Lokalbahn erfasst. Der Bursch konnte unverletzt aussteigen und auch die Passagiere kamen mit dem Schrecken davon.
Der 17-Jährige aus Natternbach fuhr am Mittwoch gegen 6.45 Uhr mit seinem BMW im Ortsgebiet von Prambachkirchen auf der Sportplatzstraße. Bei der dortigen Eisenbahnkreuzung dürfte er die herannahende Garnitur der Lilo übersehen haben. Es kam zur Kollision mit dem aus dem Bahnhof Prambachkirchen ausfahrenden Triebwagen, geführt von einem 57-Jährigen aus Waizenkirchen.
Schienenersatzverkehr eingerichtet
Der Pkw wurde von der Triebwagengarnitur erfasst und einige Meter vor sich hergeschoben. Der 17-Jährige und alle Zugfahrgäste wurden nicht verletzt. Der Schienenverkehr war im dortigen Bereich bis 8.15 Uhr eingestellt, ein Schienenersatzverkehr wurde für die Dauer der Sperre eingerichtet.
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