Vier Festnahmen nach tödlicher Überdosis in Linz

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen über einen längeren Zeitraum Fentanyl-Pflaster aus ärztlichen Verordnungen weitergegeben und gewinnbringend verkauft worden sein. Die Ermittlungen hatten die Polizei zu mehreren Personen aus dem familiären Umfeld des Hauptverdächtigen, eines 38-jährigen Rumänen aus Linz sowie drei weiteren Beteiligten, geführt.