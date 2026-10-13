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Top-Konzert im Posthof

Sportfreunde Stiller: „Linz, wir kommen wieder!“

Oberösterreich
13.10.2026 19:00
Vom rumpeligen Proberaum zur Ekstase mit Tausenden: Sportfreunde Stiller
Vom rumpeligen Proberaum zur Ekstase mit Tausenden: Sportfreunde Stiller(Bild: Sebastian Madej)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

„Wir wollen euch nur mal eben sagen, dass ihr das Größte für uns seid. Und das seit 30 wunderbaren Jahren!“ Mit diesem Motto stiegen die Sportfreunde Stiller im Linzer Posthof auf die Bühne und bescherten dem Publikum einen Abend voller großer Hymnen!

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Das Konzert der Sportfreunde Stiller im Linzer Posthof war seit Monaten ausverkauft. Die bayerische Kultband prägt seit den späten 1990er-Jahren die deutsche Rock- und Indie-Szene, und ihre Hits haben auch nach drei Jahrzehnten nichts von ihrer Anziehungskraft verloren.

So bescherte das Trio dem mitsingfreudigen Linzer Publikum eine wahre Bandbreite ihrer großen Hits. Songs wie „New York, Rio, Rosenheim“, „Du bist eine Bank“ und „Auf deinem Balkon“ erklangen lauter, emotionaler und mitreißender denn je.

„Linz, wir kommen wieder!“
Zum Auflockern streuten die Musiker immer wieder überraschende Einlagen ein, darunter eine Hommage an Udo Jürgens mit „Ich war noch niemals in New York“ sowie den Klassiker „I Want It That Way“ der Backstreet Boys.

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Für einen besonderen Lacher sorgte Drummer Florian „Flo“ Weber, der in einer humorvollen Einlage scheinbar seinen Drumstick verschluckte. Die Aktion wurde vom Publikum mit lautem Jubel gefeiert.

Zwischendurch positionierte sich die Band klar gegen Rechts und bekannte ihre Verbundenheit mit der Stadt: „Wir lieben Linz, wir kommen wieder!“ Das Publikum dankte es mit Begeisterung. Wer an diesem Abend dabei war, wird noch lange von diesem Konzert sprechen.

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