Das Tierschutzbudget ist sehr knapp bemessen

2,1 Millionen im Jahr

Die Antwort ist nicht überraschend: „Das Tierschutzbudget ist leider sehr knapp bemessen. Ich werde bei den kommenden Verhandlungen auf eine bessere finanzielle Ausstattung pochen“, so Winkler. Deshalb seien weitere Förderungen unrealistisch. Rund 2,1 Millionen Euro stehen derzeit für den Tierschutz parat, recht viel mehr wird es auch 2027 nicht werden.