Unterhaus-Klub geht Umzug ins Ausland aus dem Weg

Pacht verlängert, Umzug vom Tisch! Der Oberndorfer SK kann bis 2029 weiterhin den heimischen Sportplatz nutzen. Weil die Flachgauer, die in der 2. Klasse Nord kicken, in Lindach ein neues Sportzentrum erhalten und auf dem bisherigen Gelände Wohnraum entstehen soll, hätte man im Sommer 2027 ins benachbarte Laufen ausweichen müssen. Schon im Frühjahr konnte man einem Umzug mittels Unterschriftensammlung nach Bayern aus dem Weg gehen. Nun ist dieser komplett vom Tisch.