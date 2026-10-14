Unterhaus-Klub geht Umzug ins Ausland aus dem Weg

Gute Nachrichten für den Oberndorfer SK! Weil der Klub aus der 2. Klasse Nord ein neues Sportzentrum in Göming erhält und im Sommer 2027 die Pacht ausgelaufen wäre, hätten die Flachgauer vorübergehend ins benachbarte Laufen umziehen müssen. Das ist nun aber überraschend doch vom Tisch!
Pacht verlängert, Umzug vom Tisch! Der Oberndorfer SK kann bis 2029 weiterhin den heimischen Sportplatz nutzen. Weil die Flachgauer, die in der 2. Klasse Nord kicken, in Lindach ein neues Sportzentrum erhalten und auf dem bisherigen Gelände Wohnraum entstehen soll, hätte man im Sommer 2027 ins benachbarte Laufen ausweichen müssen. Schon im Frühjahr konnte man einem Umzug mittels Unterschriftensammlung nach Bayern aus dem Weg gehen. Nun ist dieser komplett vom Tisch.
Neuer Obmann nach Verlängerung zufrieden
„Es ist schon wichtig für den Verein, dass er auf einem Platz bleiben kann und gemeinsam umsiedeln kann. Das ist schon sehr cool. Besonders deshalb, weil wir ein wachsender Verein sind“, sagte Neo-Obmann Franz Grubmüller nach dem Einlenken des nunmehrigen Eigentümer „Die Salzburg“ am Mittwoch der „Krone“.
Ganz zufrieden war man mit dem Ausweichen in die Nachbargemeinde ohnehin nie. Wie berichtet, hätte lediglich die erste Mannschaft in Laufen trainieren und ihre Heimspiele austragen können. Der Nachwuchs wäre weiterhin in Oberndorf in der Franz-Xaver-Gruber-Straße auf einer teils unbespielbaren Fläche kicken müssen.
„Damit ist die Nutzung bis zur geplanten Fertigstellung unseres neuen Sportzentrums gesichert“, postete Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ) indes auf Instagram.
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