Tödliche Unfallserie auf A12: So reagiert Asfinag!

Knapp ein Monat später, in der Nacht auf den 22. September, das nächste Unglück im Bereich dieser Baustelle. Ein Autolenker geriet gegen 3.15 Uhr ebenfalls auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen einen just in diesem Moment entgegenkommenden Lkw. Auch für den Mann kam leider jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.