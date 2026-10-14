Kühlgeräte ausgefallen
Supermarkt-Attacke: Ausmaß viel größer als gedacht
Die groß angelegte Cyberattacke auf Kühlanlagen von Supermarktketten in Frankreich hatte offenbar ein viel größeres Ausmaß als bisher befürchtet. Nun ist bekannt geworden, dass auch ein weiterer Anbieter von Kühlsystemen betroffen war.
Die französische Cybersicherheitsbehörde ANSSI teilte am Dienstag mit, dass neben den ursprünglich mit dem Angriff in Verbindung gebrachten Geräten des dänischen Anbieters Danfoss auch Kühlsysteme des US-Unternehmens Copeland gehackt worden seien. Ein Sprecher von Copeland wollte die Feststellung der Behörde zunächst nicht bestätigen und erklärte, für das Unternehmen habe der Schutz der Betriebsabläufe der Kunden oberste Priorität.
Betroffenes Unternehmen räumt „Schwachstelle“ ein
Später räumte das Unternehmen die „Schwachstelle“ ein. „Wir arbeiten derzeit mit den betroffenen Kunden zusammen, um das Risiko zu minimieren“, so Copeland. Zudem kündigte das Unternehmen an, seine Cybersicherheit zu stärken. Bislang hat sich keine Gruppe zu dem Angriff bekannt. Drei Cybersicherheitsexperten äußerten die Einschätzung, dass die Durchführung des Angriffs offenbar einfach war. Offenbar verschafften sich die Täter über Sicherheitslücken einer veralteten Firmware Zugang zur Steuerung der Kühlketten. Die Angreifer schalteten in weiterer Folge Kühl- und Gefrierschränke in den Abtaumodus und ließen die Temperaturen auf bis zu 50 Grad Celsius ansteigen. Die Geschäfte meldeten Brände und viele verdorbene Waren.
Sämtliche Lebensmittel mussten entsorgt werden
Der Intermarché-Eigentümer Les Mousquetaires teilte mit, dass etwa 150 Filialen betroffen waren, in denen die Kühlsysteme sechs Stunden lang auf 50 Grad Celsius gehalten wurden. Sämtliche Lebensmittel mussten entsorgt werden. Carrefour verzeichnete 80 betroffene Supermärkte. Monoprix gab an, dass fünf Prozent seiner Filialen betroffen waren, und Coopérative U meldete fast 100 betroffene Standorte.
Die Cyberkriminalitäts-Abteilung der Staatsanwaltschaft von Paris übernahm Ermittlungen zu der Attacke. Die Untersuchung soll es ermöglichen, „die Opfer zu erfassen und einen Zusammenhang mit den von ihnen gemeldeten Schäden“ herzustellen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.
Gefährlicher Komfort bei der Überwachung von Kühlsystemen
Die Kühlsysteme von Supermärkten werden über vernetzte Steuerungen betrieben. Diese Geräte regeln Temperaturen, Abtauzyklen und Alarme für eine Vielzahl von Kühlregalen und -vitrinen. Techniker greifen häufig über das Internet darauf zu, um die Anlagen zu warten, ohne den Standort persönlich aufsuchen zu müssen. Dieser Komfort birgt jedoch Sicherheitsrisiken. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte veraltete Firmware
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.