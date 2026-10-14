Supermarkt-Attacke: Ausmaß viel größer als gedacht

Betroffenes Unternehmen räumt „Schwachstelle“ ein

Später räumte das Unternehmen die „Schwachstelle“ ein. „Wir arbeiten derzeit mit den betroffenen Kunden zusammen, um das Risiko zu minimieren“, so Copeland. Zudem kündigte das Unternehmen an, seine Cybersicherheit zu stärken. Bislang hat sich keine Gruppe zu dem Angriff bekannt. Drei Cybersicherheitsexperten äußerten die Einschätzung, dass die Durchführung des Angriffs offenbar einfach war. Offenbar verschafften sich die Täter über Sicherheitslücken einer veralteten Firmware Zugang zur Steuerung der Kühlketten. Die Angreifer schalteten in weiterer Folge Kühl- und Gefrierschränke in den Abtaumodus und ließen die Temperaturen auf bis zu 50 Grad Celsius ansteigen. Die Geschäfte meldeten Brände und viele verdorbene Waren.