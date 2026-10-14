Ferrari? „Äußerungen aus Zusammenhang gerissen“

Nur mit Beteiligung

Und auch Horner selbst fühlt sich falsch verstanden. Der Teamchefposten käme für den 52-Jährigen nur infrage, wenn er auch Anteile am Rennstall kaufen kann. „Es ist das traditionsreichste Team. Aber ich habe mir ein phänomenales Kapital aufgebaut, um den nächsten Schritt zu prüfen, den ich möglicherweise in diesem Sport unternehmen werde. Das würde mit einer Beteiligung verbunden sein, und Ferrari wird keine Anteile verkaufen“, so Horner.