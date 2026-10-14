Viking-Profis hämisch: Olise? „Was für ein Idiot“

Weniger lustig fand Bayerns Sportvorstand Max Eberl die Aktion. „Er hat gespielt wie ein Drecksack. Er wollte das Spiel gewinnen, aber wir haben uns provozieren lassen und er hat das erreicht, was er wollte: dass ein Spieler vom Platz fliegt“, ärgerte sich der 53-Jährige über Tripic.