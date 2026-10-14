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Gelb-Rot für Franzosen

Viking-Profis hämisch: Olise? „Was für ein Idiot“

Champions League
14.10.2026 13:32
Michael Olise wurde in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geschickt.
Michael Olise wurde in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geschickt.(Bild: EPA/Carina Johansen)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Spieler von Viking Stavanger reagierten nach dem überraschenden 3:3 gegen den FC Bayern hämisch auf den Platzverweis von Superstar Michael Olise. „Was für ein Idiot, dachte ich, als er den Ball warf“, formulierte es etwa Kristoffer Askildsen besonders drastisch ...

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In der 73. Spielminute hatte sich Olise eine Gelbe Karte abgeholt, nachdem er Verteidiger Henrik Heggheim festgehalten hatte – die Münchner führten zu diesem Zeitpunkt mit 3:2. Verärgert über diese Aktion schubste Viking-Kapitän Zlatko Tripic den Flügelstürmer, der dem Norweger daraufhin den Ball ins Gesicht warf und sich kurzerhand die nächste Karte abholte. 

Eine Viertelstunde später kassierten die Favoriten aus München in Unterzahl das 3:2 – Jubel bei den Norwegern, Frust bei den Bayern. Gegenüber „TV2“ meinte Askildsen später auf die Szene angesprochen: „Was für ein Idiot, dachte ich, als er den Ball warf.“

Zlatko Tripic
Zlatko Tripic(Bild: EPA/Carina Johansen)

„Halbe Bayern-Mannschaft verärgert“
Und auch Tripic reagierte mit einem schelmischen Grinsen: „Ich bin so unglaublich glücklich, ich glaube, ich habe es geschafft, die halbe Bayern-Mannschaft zu verärgern, und darauf habe ich 34 Jahre lang gewartet. Herrlich, dass ein Spieler, der wahrscheinlich einmal den Ballon d’Or gewinnen wird, von einem Jungen aus Lyngdal genervt ist.“

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Weniger lustig fand Bayerns Sportvorstand Max Eberl die Aktion. „Er hat gespielt wie ein Drecksack. Er wollte das Spiel gewinnen, aber wir haben uns provozieren lassen und er hat das erreicht, was er wollte: dass ein Spieler vom Platz fliegt“, ärgerte sich der 53-Jährige über Tripic. 

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