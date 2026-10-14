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Nach Fink-Entlassung

Krisen-Klub setzt auf nächsten Ex-Austria-Coach

Fußball International
14.10.2026 14:21
Türkei-Klub Samsunspor hat Nenad Bjelica unter Vertrag genommen.
Türkei-Klub Samsunspor hat Nenad Bjelica unter Vertrag genommen.(Bild: APA/ALOIS FURTNER)
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Von krone Sport

Nach der Entlassung von Thorsten Fink hat sich Türkei-Klub Samsunspor mit Nenad Bjelica erneut einen ehemaligen Austria-Trainer unter Vertrag genommen. 

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Ob mit dem nächsten ehemaligen Austria-Coach der Erfolg zurückkehrt? Erst vor wenigen Tagen hat sich Samsunspor von Fink getrennt – mit Bjelica hat man am Mittwoch jetzt dessen Nachfolger präsentiert. 

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Auf den neuen Chefcoach kommt eine sportliche Herausforderung zu. Der Klub liegt nach sieben Spieltagen auf dem vorletzten Platz der ersten türkischen Fußball-Liga und konnte bisher nur vier Punkte sammeln. 

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