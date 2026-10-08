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Schaden groß

Nach Brand in Kitzbühel ist Ursache wohl gefunden

Tirol
08.10.2026 20:55
Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.(Bild: Krone-Collage/Stadtfeuerwehr Kitzbühel)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Ein Brand in einem vorerst nicht bewohnten Haus in Kitzbühel forderte am Mittwoch die Einsatzkräfte. Das Gebäude wurde bei dem Feuer stark beschädigt. Die Brandursache dürfte mittlerweile gefunden sein. 

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Gegen 11.30 Uhr wurde am Mittwoch die Stadtfeuerwehr Kitzbühel zu dem Brand alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Erst knapp nach 14 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Die Feuerwehr musste das Dach öffnen, um Glutnester aufzuspüren.
Die Feuerwehr musste das Dach öffnen, um Glutnester aufzuspüren.(Bild: Stadtfeuerwehr Kitzbühel)

Der durch das Feuer verursachte Schaden ist groß. Eine genaue Summe könne aber noch nicht genannt werden, heißt es bei der Polizei. Personen kamen zum Glück keine zu Schaden. Das Gebäude ist derzeit unbewohnt.

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Indessen dürfte aber die Brandursache gefunden sein. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit“ sei das Feuer durch einen elektrotechnischen Defekt entstanden, meldeten die Ermittler am Donnerstag. 

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