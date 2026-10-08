Nach Brand in Kitzbühel ist Ursache wohl gefunden

Ein Brand in einem vorerst nicht bewohnten Haus in Kitzbühel forderte am Mittwoch die Einsatzkräfte. Das Gebäude wurde bei dem Feuer stark beschädigt. Die Brandursache dürfte mittlerweile gefunden sein.
Gegen 11.30 Uhr wurde am Mittwoch die Stadtfeuerwehr Kitzbühel zu dem Brand alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Erst knapp nach 14 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.
Der durch das Feuer verursachte Schaden ist groß. Eine genaue Summe könne aber noch nicht genannt werden, heißt es bei der Polizei. Personen kamen zum Glück keine zu Schaden. Das Gebäude ist derzeit unbewohnt.
Indessen dürfte aber die Brandursache gefunden sein. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit“ sei das Feuer durch einen elektrotechnischen Defekt entstanden, meldeten die Ermittler am Donnerstag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.