Volle Garagen: Das ist Kärntens Auto-Hochburg

Dabei würden auch Unternehmen eine wichtige Rolle spielen. Durch angemessenes Mobilitätsmanagement und vielfältige Unterstützung können Arbeitnehmer dazu animiert werden, den öffentlichen Verkehr zu nutzen und nicht mehr auf das Auto angewiesen zu sein. Schenk betont diesbezüglich: „Einsparungen beim Öffentlichen Verkehr oder beim Ausbau der Radinfrastruktur kommen der Bevölkerung letztlich teuer.“