Hofübergabe zum 20. Geburtstag der City Arkaden

Täglich 18.000 Kunden bei den City Arkaden

Die City-Arkaden werden in der Stadt gut angenommen. Das Einkaufszentrum zieht täglich 18.000 Kunden an. „70 Prozent der Einkäufer gehen in die Stadt“, sagt Paschl. Natürlich ist der Online-Handel der größte Gegner. Aber viele Geschäfte etwa für Weihnachten werden im stationären Handel gekauft. Da hat man Beratung, kann probieren. „Gerade die bekannten Marken ziehen Kunden an, da müssen wir Klagenfurt weiterhin als gute Adresse für Geschäfte vermitteln“, sagt Hofbauer.