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Weltmeister vermutet:

Steht Kane sein Aussehen im Weg zum Ballon d‘Or?

Fußball International
14.10.2026 09:54
Harry Kane und der Ballon d‘Or – scheitert es letztlich am Aussehen?
Harry Kane und der Ballon d‘Or – scheitert es letztlich am Aussehen?(Bild: AP/Carina Johansen)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass er einer der besten Spieler der Welt ist, steht außer Frage – aber reicht es für Harry Kane auch tatsächlich zum Ballon d‘Or? Christoph Kramer zufolge könnte es letztlich am Erscheinungsbild des Engländers scheitern ...

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„Ich glaube, wenn alle Trainer der Welt wählen würden, würde es Harry Kane werden“, meinte der Weltmeister von 2014 gegenüber „Prime Video“. Wer die Trophäe am 26. Oktober mit nach Hause nehmen darf, entscheiden allerdings nicht nur Coaches, sondern auch Spieler und Journalisten.

Christoph Kramer
Christoph Kramer(Bild: AFP/INA FASSBENDER)

Natürlich hätten auch Medien Ahnung von Fußball, so Kramer, allerdings hegt der ehemalige Mittelfeldspieler den Verdacht, dass für sie auch andere Faktoren zählen. „Weil es auch mit Magie und Aussehen zu tun hat, sage ich Lamine Yamal“, glaubt Kramer, dass der Barcelona-Star letztlich den Ballon d‘Or gewinnen wird.

Die heißesten Anwärter:

Lamine Yamal (FC Barcelona)
Lamine Yamal (FC Barcelona)(Bild: AFP/YASIN AKGUL)
Kylian Mbappe (Real Madrid)
Kylian Mbappe (Real Madrid)(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)
Harry Kane (FC Bayern München)
Harry Kane (FC Bayern München)(Bild: AFP/CARINA JOHANSEN)

Wirbel vorprogrammiert
Neben Yamal und Kane zählt auch Real Madrids Kylian Mbappe zum engeren Favoritenkreis. Wer auch immer zum Weltfußballer gewählt wird – Diskussionen sind schon einmal vorprogrammiert. In den vergangenen Jahren war es immer wieder zu Aufregungen rund um die Gala gekommen. 2013 etwa fühlte sich Franck Ribery betrogen, als er trotz bärenstarker Auftritte in Bayerns Triple-Saison leer ausging, 2024 boykottierte Real Madrid die Gala, nachdem der Verein erfahren hatte, dass nicht Vinicius Junior sondern der damalige ManCity-Star Rodri die Wahl gewinnen wird.

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