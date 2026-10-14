Steht Kane sein Aussehen im Weg zum Ballon d‘Or?

Wirbel vorprogrammiert

Neben Yamal und Kane zählt auch Real Madrids Kylian Mbappe zum engeren Favoritenkreis. Wer auch immer zum Weltfußballer gewählt wird – Diskussionen sind schon einmal vorprogrammiert. In den vergangenen Jahren war es immer wieder zu Aufregungen rund um die Gala gekommen. 2013 etwa fühlte sich Franck Ribery betrogen, als er trotz bärenstarker Auftritte in Bayerns Triple-Saison leer ausging, 2024 boykottierte Real Madrid die Gala, nachdem der Verein erfahren hatte, dass nicht Vinicius Junior sondern der damalige ManCity-Star Rodri die Wahl gewinnen wird.