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Für 1,3 Mrd. Dollar

Tinder-Rivale Bumble wechselt den Besitzer

Digital
14.10.2026 09:42
Bei Bumble durften ursprünglich nur Frauen den ersten Schritt machen und Unterhaltungen ...
Bei Bumble durften ursprünglich nur Frauen den ersten Schritt machen und Unterhaltungen anfangen.(Bild: Sai - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Dating-App Bumble, die Frauen die Initiative überließ und damit den Markt aufmischte, wechselt für 1,3 Milliarden Dollar den Besitzer. Käufer ist eine Investmentfirma, die das Unternehmen mit der Übernahme von der Börse nehmen wird. 

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Käuferin der App ist die Investmentfirma Ithaca Holdings, hinter der unter anderem John Hegeman steht, ein früherer Top-Manager des Facebook-Konzerns Meta. Ithaca gibt als Ziel an, in Unternehmen zu investieren, die das Leben von Menschen in einer von Künstlicher Intelligenz veränderten Welt bereichern. Hegeman und der Ithaca-Mitgründer Ravi Gupta sollen laut Mitteilung der Unternehmen Co-Chefs von Bumble werden.

Marktwert seit 2021 eingebrochen
Der Kaufpreis von umgerechnet 1,16 Milliarden Euro ist ein Bruchteil des einstigen Börsenwerts – und ein kräftiger Aufschlag auf die aktuellen Kurse. Beim Börsengang Anfang 2021 hatte Bumble noch einen Marktwert von rund 14 Milliarden Dollar erreicht. Vergangene Woche war die Firma rund 340 Millionen Dollar wert. Dem Unternehmen und Konkurrenten wie Tinder macht zu schaffen, dass vor allem bei jüngeren Nutzern das Interesse am Online-Dating nachließ.

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Gründerin Whitney Wolfe Herd, die einst auch an der Gründung von Tinder beteiligt war, versuchte bei Bumble, Frauen die Hauptrolle zu geben: Nur sie durften bei der App Unterhaltungen anfangen. Diese Einschränkung wurde im August fallengelassen, während Bumble mit Umsatzrückgängen kämpfte.

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