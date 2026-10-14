Tinder-Rivale Bumble wechselt den Besitzer

Marktwert seit 2021 eingebrochen

Der Kaufpreis von umgerechnet 1,16 Milliarden Euro ist ein Bruchteil des einstigen Börsenwerts – und ein kräftiger Aufschlag auf die aktuellen Kurse. Beim Börsengang Anfang 2021 hatte Bumble noch einen Marktwert von rund 14 Milliarden Dollar erreicht. Vergangene Woche war die Firma rund 340 Millionen Dollar wert. Dem Unternehmen und Konkurrenten wie Tinder macht zu schaffen, dass vor allem bei jüngeren Nutzern das Interesse am Online-Dating nachließ.