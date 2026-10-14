Englische Vereine am Rande des finanziellen Ruins

Mehr als ein Viertel aller Klubs könnten nicht länger als 30 Tage überleben, wenn ihre Eigentümer die finanzielle Unterstützung einstellen würden. Das geht aus dem veröffentlichten Entwurf des Berichts „State of the Game“ hervor. Mehr als 60 Prozent der Vereine aus der English Football League (EFL) und der National League (5. Spielklasse) gelten demnach als technisch insolvent. 17 Vereine würden selbst ohne jegliche Zahlung von Spielergehältern Verluste machen. Die Mehrheit der Klubs sei finanziell nicht tragfähig, hieß es weiter, darunter 20 Prozent aus der Premier League.