Unbeliebte Paketsteuer steht vorm Aufschnüren

ÖVP sieht NEOS am Zug

Bundeskanzler Christian Stocker zeigt sich von der Steuer nicht gerade begeistert, sieht aber die NEOS mit Alternativvorschlägen am Zug. Die Volkspartei stünde neuen Steuern und zusätzlichen Belastungen grundsätzlich sehr kritisch gegenüber. Mit der Paketabgabe solle einerseits die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel gesenkt und damit die Inflation gedämpft werden. Andererseits solle sie die Flut an subventionierten Billig-Paketen aus China eindämmen und heimische Betriebe und den stationären Handel schützen. „Gleichzeitig ist klar: Wir stehen für Entlastung statt neuer Belastungen. Deshalb sind wir für alternative Finanzierungsvorschläge grundsätzlich offen und gesprächsbereit.“