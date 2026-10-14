Rowdys machen selbst vor Spielplatz-WC nicht halt

Orte zum Spielen und Toben werden immer wieder zum Ziel von Vandalen: Zuletzt wurde wieder einmal der Spielplatz Koksler in Deutsch-Wagram im Bezirk Gänserndorf heimgesucht. Dort wurde erneut das öffentliche Öklo beschädigt. Diesmal deuten Spuren auch auf eine versuchte Brandlegung hin.