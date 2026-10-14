Horvath: „Für einige Freunde gibt es keine Karten“

„Krone“: Sascha, auf euch wartet Liverpool. Gibt es etwas Geileres, als gegen die „Reds“ in Linz in der Champions League zu spielen?

Horvath: Wir haben ja schon einmal gegen Liverpool gespielt, deshalb freuen wir uns sehr, dass wir eine neue Chance bekommen. Wir wissen vom letzten Spiel in Linz, als wir 1:0 in Führung gingen, was das für ein Gefühl war, haben nichts zu verlieren und wollen immer vorangehen. Egal, was passiert. Hoffentlich gelingt uns dann auch wieder ein Tor.