Horvath: „Für einige Freunde gibt es keine Karten“

LASK-Kapitän Sascha Horvath sprach mit der „Krone“ vor dem Heim-Hit am Mittwoch in der Champions League gegen Liverpool über die vielen Ticketanfragen, auf welchen Spieler er sich besonders freut und das Nationalteam.
„Krone“: Sascha, auf euch wartet Liverpool. Gibt es etwas Geileres, als gegen die „Reds“ in Linz in der Champions League zu spielen?
Horvath: Wir haben ja schon einmal gegen Liverpool gespielt, deshalb freuen wir uns sehr, dass wir eine neue Chance bekommen. Wir wissen vom letzten Spiel in Linz, als wir 1:0 in Führung gingen, was das für ein Gefühl war, haben nichts zu verlieren und wollen immer vorangehen. Egal, was passiert. Hoffentlich gelingt uns dann auch wieder ein Tor.
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