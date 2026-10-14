So realistisch ist es, dass Benko heute rauskommt

Geleitet wird sie von jenem Richter, der den Tiroler vor einigen Wochen zu 30 Monaten Haft verurteilt hatte und auch im kommenden Prozess im Faktum Haselsteiner Anfang November den Vorsitz führen wird. Die Haftprüfung soll dem Vernehmen nach in einem kleinen Raum des LG Innsbruck steigen, ob Benko persönlich vorgeführt oder zugeschaltet wird, ist offen. Ebenso wie der Ausgang.