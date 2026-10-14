Goldenes Kartenhaus

Kurzum: Saudi-Arabien hat alles, was man mit Geld kaufen kann, ein irres Ausmaß an modernstem Kriegsgerät aus den USA, aber sie wissen nicht, es erfolgreich zu nutzen. Wenn etwas schiefgeht, haben sie gelernt, kommt der große Daddy aus Amerika, um uns zu beschützen. Aber er kommt nicht – und wenn er nicht kommt, droht das goldene Kartenhaus auseinanderzufallen.