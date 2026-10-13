Erst Regen, dann Sonne: Mittwoch bringt 20 Grad

Erst grau und nass, dann immer freundlicher: Der Mittwoch zeigt sich von seiner wechselhaften Seite. Doch es gibt Grund zur Freude! Im Tagesverlauf lockern die Wolken auf, die Sonne kommt öfter hervor und die Temperaturen klettern auf bis zu 20 Grad.
Zunächst braucht es vielerorts noch den Regenschirm. Nachdem in der Nacht auf Mittwoch verbreitet leichter bis mäßiger Regen fiel, startt auch der Morgen vielerorts trüb. Am Vormittag bringen dichte Wolken und eine Störungszone aus West bis Nordwest stellenweise Schauer. Doch das Grau hält nicht überall lange an. Von Norden her lockert es zunehmend auf, am Nachmittag zeigt sich immer öfter die Sonne.
Besonders gute Karten hat der Süden: Hier wird es immer wieder sonnig und freundlich. Entlang der Alpennordseite halten sich die Wolken dagegen hartnäckiger. In den Staulagen kann es sogar bis zum Abend regnen.
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Die Temperaturen machen Lust auf draußen: Nach frischen drei bis zehn Grad in der Früh werden tagsüber 14 bis 20 Grad erreicht. Am wärmsten wird es im Westen und Süden. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest.
Und am Donnerstag? Auch da setzt sich vielerorts freundlicheres Wetter durch. Trotz möglichem Frühnebel steigen die Temperaturen auf bis zu 21 Grad.
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