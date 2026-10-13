Erst Regen, dann Sonne: Mittwoch bringt 20 Grad

Zunächst braucht es vielerorts noch den Regenschirm. Nachdem in der Nacht auf Mittwoch verbreitet leichter bis mäßiger Regen fiel, startt auch der Morgen vielerorts trüb. Am Vormittag bringen dichte Wolken und eine Störungszone aus West bis Nordwest stellenweise Schauer. Doch das Grau hält nicht überall lange an. Von Norden her lockert es zunehmend auf, am Nachmittag zeigt sich immer öfter die Sonne.