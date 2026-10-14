„Ich muss ein neues Leben bauen – das schaffe ich“

Ein weiblicher Staffellauf aus Hilfe und Solidarität

Tatsächlich braucht es recht wenig Unterstützung: Pro Bewohnerin fallen im Schnitt laut „Hafenmeisterin“ Eva Szigetvari wöchentlich vier Stunden an Beratung und Hilfe an, „und am Abend und am Wochende ist nie jemand da.“ Ohnehin habe es aber „in drei Jahren keine einzige schwierige Situation gegeben.“ Zu einem Gutteil funktioniert der hafen* wie ein Staffellauf: Wer schon länger hier ist, wird ganz von selbst zum Vorbild für die neu Hinzugekommenen. Die Hälfte der Frauen hier ist berufstätig, die Hälfte davon in Vollzeit.