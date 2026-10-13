Nach Bewährungsstrafe kämpfte Türke um Aufenthalt

Seit 35 Jahren hier Lebensmittelpunkt

Und das alles einem Mann, der als Kind hier aufgewachsen war, seit 35 Jahren seinen Lebensmittelpunkt hier hat, perfekt Deutsch spricht, ein Unternehmen führt und eine Familie mit Kindern gegründet hat. Doch für die Behörde sei er aufgrund der Verurteilung und einiger Verkehrsstrafen „eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“.