Zwei Unfall-Lenker hatten zu viel Alkohol intus

Bei gleich zwei Verkehrsunfällen, die sich am Sonntag auf Straßen in der Stadt Salzburg und im Flachgau ereigneten, war Alkohol im Spiel: In beiden Fällen führten Fahrmanöver betrunkener Lenker zu Kollisionen. Und in beiden Fällen wurden jeweils zwei Personen verletzt.
Der erste Verkehrsunfall passierte am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf einem Kreisverkehr in der Münchner Bundesstraße (B155): Eine Lenkerin (59) aus Salzburg bremste verkehrsbedingt im Kreisverkehr ihren Pkw. Ein nachfolgender Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des Fahrzeugs. Die 59-Jährige und ihr Beifahrer (68) wurden durch den Aufprall verletzt. Laut Alko-Test hatte der 27-Jährige rund 0,75 Promille im Blut. Er durfte nicht mehr weiterfahren.
Stunden später, gegen 22.30 Uhr, krachte es in Mattsee: Bei einer Kreuzung der L101 mit der L102 geriet eine Autofahrerin (54) zu weit nach links und fuhr auf die dortige Verkehrsinsel auf. Die 54-Jährige und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und von der Rettung ins Spital gebracht. Sie hatte laut Polizei rund 1,3 Promille Alkoholgehalt intus. Der Führerschein wurde ihr vor Ort abgenommen.
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