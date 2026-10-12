Zwei Unfall-Lenker hatten zu viel Alkohol intus

Stunden später, gegen 22.30 Uhr, krachte es in Mattsee: Bei einer Kreuzung der L101 mit der L102 geriet eine Autofahrerin (54) zu weit nach links und fuhr auf die dortige Verkehrsinsel auf. Die 54-Jährige und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und von der Rettung ins Spital gebracht. Sie hatte laut Polizei rund 1,3 Promille Alkoholgehalt intus. Der Führerschein wurde ihr vor Ort abgenommen.