„Sehr beunruhigend“
4 Todesopfer: Mordverdacht nach Brand in Irland
Nach einem Wohnhausbrand im irischen Waterford am Dienstag mit mindestens vier Toten hat die Polizei Mordermittlungen eingeleitet.
Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Brandanschlag aus. Bei den Todesopfern handelt es sich um einen Mann, eine Frau und zwei Kinder, wie ein Polizeisprecher laut der Nachrichtenagentur PA sagte. Zwei weitere Kinder werden demnach mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus behandelt.
Anwohner unter Schock
Regierungschef Micheál Martin bezeichnete die Situation in der südirischen Gemeinde als „zutiefst beunruhigend“. Er dankte den Ersthelfern vor Ort. Dem Sender RTÉ zufolge waren am Morgen etliche Einsatzfahrzeuge vor dem Doppelhaus zu sehen. Eine Leiche wurde demnach abtransportiert. Die Bewohner des Viertels stünden unter Schock.
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