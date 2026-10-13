Südkoreaner mit Fußfessel zückte Messer: 8 Opfer

Verdächtiger war schon einmal wegen Mordversuchs in Haft

Der mutmaßliche Angreifer, ein Mann in seinen Fünfzigern, hat bereits eine vierjährige Haftstrafe wegen Mordversuchs verbüßt, wie Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP sagten. Er hatte 2015 mehrfach auf seine Frau eingestochen, als diese sich geweigert hatte, sich mit ihm zu versöhnen. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wurde er verpflichtet, zehn Jahre lang eine elektronische Fußfessel zu tragen. Außerdem durfte er seine Wohnung nachts zwischen Mitternacht und 6.00 Uhr nicht verlassen.