Vorfall in Supermarkt
Südkoreaner mit Fußfessel zückte Messer: 8 Opfer
Ein Mann, der wegen einer Gewalttat bereits eine elektronische Fußfessel trug, hat bei einem Messerangriff in einem Supermarkt in Südkorea acht Menschen verletzt – darunter eine Frau lebensgefährlich. Er wurde mit Stühlen und Aufstellern außer Gefecht gesetzt.
Örtlichen Medien zufolge war auf Bildern von Überwachungskameras der rennende Angreifer mit Waffen in beiden Händen zu sehen. Eine Frau in ihren Zwanzigern erlitt laut Feuerwehr einen Herzstillstand. Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Newsis wurden später mehr als zehn Messer in seiner Tasche gefunden. Mitarbeiter und Kunden des Supermarkts überwältigten den Angreifer schließlich mithilfe von Stühlen und Aufstellern. Die Polizei nahm den Mann fest.
Verdächtiger war schon einmal wegen Mordversuchs in Haft
Der mutmaßliche Angreifer, ein Mann in seinen Fünfzigern, hat bereits eine vierjährige Haftstrafe wegen Mordversuchs verbüßt, wie Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP sagten. Er hatte 2015 mehrfach auf seine Frau eingestochen, als diese sich geweigert hatte, sich mit ihm zu versöhnen. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wurde er verpflichtet, zehn Jahre lang eine elektronische Fußfessel zu tragen. Außerdem durfte er seine Wohnung nachts zwischen Mitternacht und 6.00 Uhr nicht verlassen.
Das südkoreanische Justizministerium bat um Entschuldigung dafür, dass der Mann dennoch erneut einen Messerangriff verübte. „Wir entschuldigen uns zutiefst für die große Sorge in der Öffentlichkeit wegen der heutigen Messerattacke in Incheon“, erklärte das Ministerium. Die Umstände der Tat sowie „das gesamte Verfahren der elektronischen Überwachung“ würden nun gründlich untersucht.
Mann war auch in psychiatrischer Behandlung
Laut dem Ministerium war der Mann wegen Alkoholabhängigkeit und psychischer Probleme in Behandlung. Kürzlich sei er wegen Waffenbesitzes festgenommen worden. Am Dienstag habe der Mann seinen Suchtberater getroffen und mit seinem Bewährungshelfer zu Mittag gegessen, bevor er die Messerattacke im Supermarkt verübt habe.
Südkorea gilt im Allgemeinen als sicheres Land – die Mordrate von 1,3 pro 100.000 Einwohnern lag im Jahr 2021 laut offiziellen Statistiken deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt. In den vergangenen Jahren kam es im Land jedoch zu einer Reihe von Messerangriffen: Im Mai 2025 stach ein Mann auf drei Polizisten ein, im September desselben Jahres wurden in einer Pizzeria in Seoul drei Menschen erstochen.
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