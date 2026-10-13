Keine Entscheidung im Kampf ums Meister-Play-off!

Leader Deutschlandsberg kam über ein 1:1 bei den Hartberg Amateuren nicht hinaus, Verfolger Kalsdorf musste sich Gleisdorf geschlagen geben. Der Krimi um das Meister-Play-off geht also in die nächste Runde - rechnerisch hätte sogar noch jedes der acht Teams eine Chance. Die Highlights der Runde gibt es hier im Video.