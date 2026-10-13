LIVE: Viking führt! Kann Bayern Partie drehen?

Zweiter Spieltag in der UEFA Champions League: Der FC Bayern ist zu Gast bei Viking Stavanger. Wir berichten live – siehe Ticker unten. Derzeit steht es 2:0.
Hier der Liveticker:
Das Kunstrasen-Abenteuer soll für den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München nicht zur Mission Impossible werden – egal, wer im Tor steht. Wegen des Champions-League-Spiels auf ungewohntem Untergrund am Dienstag (21.00 Uhr/live Sky) bei Viking Stavanger in Norwegen ließ Trainer Vincent Kompany seine Stars um ÖFB-Legionär Konrad Laimer früher als gewohnt anreisen. Die Tormannfrage scheint aber keine zu sein, nachdem Manuel Neuer zuletzt in der Liga gepatzt hatte.
Trotz des Fauxpas beim schnellsten Gegentor der Liga-Historie in Augsburg (2:2) nach 8,4 Sekunden gebe es „gar keine Zweifel an Manu“, betonte Bayern-Sportvorstand Max Eberl vor einem „vermeintlich exotischen“ Königsklassen-Abend im Südwesten Norwegens. Das laut Vereinsangaben erst zweite Pflichtspiel der Münchner auf diesem Belag – im November 2006 gab es ein 2:2 bei Spartak Moskau – veranlasste Kompany zur Änderung der gewohnten Reiseabläufe. Statt zu Hause auf dem saftigen Grün wurde das Abschlusstraining vor Ort auf dem ungewohnten Untergrund angesetzt.
„Ich habe in 20 Jahren Karriere nie auf Kunstrasen gespielt“, erklärte Kompany. Laimer und Co. sollten sich ein Gefühl für Boden und Schuhwahl verschaffen, Antworten habe er selbst auf diese Fragen auch noch nicht. „Aber ob Wind, Regen oder Sonne, egal ob in Amerika in Carolina mit 45 Grad oder in Stavanger mit minus fünf Grad auf Kunstrasen, das ist für mich alles egal. Ich möchte gerne, dass wir überall Bayern sind“, forderte Kompany.
Norweger heimstark
Zwar hat der norwegische Meister, der beim VfB Stuttgart im September mit 1:3 verlor, in der heimischen Lyse Arena seit August 2025 lediglich ein Pflichtspiel vor eigenem Publikum nicht gewonnen. Rund 45 Minuten Autofahrt und einen schönen Aufstieg entfernt von der atemberaubenden Klippe des Preikestolen, wo Tom Cruise eine der bekanntesten Actionszenen aus der Reihe „Mission: Impossible“ drehte, ist der nächste Bayern-Sieg in der Ligaphase aber alles andere als ein unmöglicher Auftrag.
„Ich gehe davon aus, dass man auch auf einem Kunstrasen sehr guten Fußball spielen kann“, sagte Joshua Kimmich. Nach dem 5:0 zum Auftakt der neuen Königsklassen-Saison gegen FK Bodö/Glimt vor einem Monat streben die Münchner gegen das Team des Trainerduos Bjarte Lunde Aarsheim und Morten Jensen den nächsten Erfolg an. „Unsere Norwegen-Wochen gehen weiter“, sagte Eberl. „Wir müssen und wollen das Spiel gewinnen, um gut in die Champions League reinzustarten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.