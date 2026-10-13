LIVE: Viking führt! Kann Bayern Partie drehen?

„Ich habe in 20 Jahren Karriere nie auf Kunstrasen gespielt“, erklärte Kompany. Laimer und Co. sollten sich ein Gefühl für Boden und Schuhwahl verschaffen, Antworten habe er selbst auf diese Fragen auch noch nicht. „Aber ob Wind, Regen oder Sonne, egal ob in Amerika in Carolina mit 45 Grad oder in Stavanger mit minus fünf Grad auf Kunstrasen, das ist für mich alles egal. Ich möchte gerne, dass wir überall Bayern sind“, forderte Kompany.