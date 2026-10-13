Seit Jahrzehnten für Mexikos Ärmste im Einsatz

Martin Römer kümmert sich seit Jahrzehnten in Mexiko um Menschen, die sonst niemanden mehr haben. Bei einem Heimatbesuch feierte der Geistliche aus Groß-Siegharts nun seinen 60. Geburtstag mit Freunden, Wegbegleitern und Unterstützern.
Sein Einsatz gilt Armen, Kranken und Ausgegrenzten: Martin Römer hat einen Großteil seines seelsorgerischen Lebens den Menschen in Mexiko gewidmet. Nun feierte der aus Groß-Siegharts im Bezirk Waidhofen an der Thaya stammende Priester der Diözese St. Pölten seinen 60. Geburtstag in der Heimat.
Zuflucht für Menschen ohne Unterstützung
In Mexiko leitet Römer die Pfarre San Marcos Evangelista und ist regionaler Caritas-Direktor. Mit der von ihm gegründeten Comunidad Emaus schuf er eine Zuflucht für kranke, behinderte und obdachlose Menschen. Auch verzweifelte Migranten und ihre Familien finden bei ihm Unterstützung.
Für seinen unermüdlichen und oft lebensgefährlichen Einsatz erhielt Römer unter anderem den Romero-Preis der Katholischen Männerbewegung, Österreichs wichtigste Auszeichnung für herausragende Leistungen für Gerechtigkeit und Entwicklung in Afrika und Lateinamerika.
Verbindung über Kontinente hinweg
Eng verbunden ist der Geistliche mit der Emmausgemeinschaft St. Pölten und deren Initiator Charly Rottenschlager. Beide Projekte verbindet das Ziel, ausgegrenzten Menschen Herberge und Würde zu geben. Die Geburtstagsfeier in St. Pölten stand auch im Zeichen dieser Gemeinschaft über Kontinente hinweg.
Diakon Peter Zidar aus Maria Anzbach reist regelmäßig zu Römer nach Mexiko. Dabei besteht die Möglichkeit, mitzufahren und das Projekt kennenzulernen.
Wer Römers Arbeit unterstützen möchte, kann spenden: IBAN: AT16 2027 2000 0041 4813, Kennwort: Martin Römer.
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