Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NÖ-Priester ist 60

Seit Jahrzehnten für Mexikos Ärmste im Einsatz

Niederösterreich
13.10.2026 19:00
Mit Martin Römer (li.) feierte auch der St. Pöltner Altpfarrer Charly Höllerer.
Mit Martin Römer (li.) feierte auch der St. Pöltner Altpfarrer Charly Höllerer.(Bild: Krone-Collage/Emmaus)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Martin Römer kümmert sich seit Jahrzehnten in Mexiko um Menschen, die sonst niemanden mehr haben. Bei einem Heimatbesuch feierte der Geistliche aus Groß-Siegharts nun seinen 60. Geburtstag mit Freunden, Wegbegleitern und Unterstützern.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sein Einsatz gilt Armen, Kranken und Ausgegrenzten: Martin Römer hat einen Großteil seines seelsorgerischen Lebens den Menschen in Mexiko gewidmet. Nun feierte der aus Groß-Siegharts im Bezirk Waidhofen an der Thaya stammende Priester der Diözese St. Pölten seinen 60. Geburtstag in der Heimat.

Zuflucht für Menschen ohne Unterstützung
In Mexiko leitet Römer die Pfarre San Marcos Evangelista und ist regionaler Caritas-Direktor. Mit der von ihm gegründeten Comunidad Emaus schuf er eine Zuflucht für kranke, behinderte und obdachlose Menschen. Auch verzweifelte Migranten und ihre Familien finden bei ihm Unterstützung.

Für seinen unermüdlichen und oft lebensgefährlichen Einsatz erhielt Römer unter anderem den Romero-Preis der Katholischen Männerbewegung, Österreichs wichtigste Auszeichnung für herausragende Leistungen für Gerechtigkeit und Entwicklung in Afrika und Lateinamerika.

Verbindung über Kontinente hinweg
Eng verbunden ist der Geistliche mit der Emmausgemeinschaft St. Pölten und deren Initiator Charly Rottenschlager. Beide Projekte verbindet das Ziel, ausgegrenzten Menschen Herberge und Würde zu geben. Die Geburtstagsfeier in St. Pölten stand auch im Zeichen dieser Gemeinschaft über Kontinente hinweg.

Diakon Peter Zidar aus Maria Anzbach reist regelmäßig zu Römer nach Mexiko. Dabei besteht die Möglichkeit, mitzufahren und das Projekt kennenzulernen.

Wer Römers Arbeit unterstützen möchte, kann spenden: IBAN: AT16 2027 2000 0041 4813, Kennwort: Martin Römer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
13.10.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
127.483 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
126.528 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
85.097 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Vorarlberg
Letztklassig: Schießevent mit Rendi-Wagner-Puppe
317 mal kommentiert
Rendi-Wagner-Puppe auf dem Schoß einer Strache-Attrappe
Wien
Wirbel um Smartglasses: Jetzt wird Verbot geprüft
314 mal kommentiert
Smartglasses an Schulen? Der Bildungsminister lässt jetzt ein Verbot prüfen. 
Medien
Weißmann-Affäre: „Kronzeugin“ freigestellt
253 mal kommentiert
Der ORF hat jene Mitarbeiterin freigestellt, die Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sexuelle ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf