Seit Jahrzehnten für Mexikos Ärmste im Einsatz

Zuflucht für Menschen ohne Unterstützung

In Mexiko leitet Römer die Pfarre San Marcos Evangelista und ist regionaler Caritas-Direktor. Mit der von ihm gegründeten Comunidad Emaus schuf er eine Zuflucht für kranke, behinderte und obdachlose Menschen. Auch verzweifelte Migranten und ihre Familien finden bei ihm Unterstützung.