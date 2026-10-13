Steirische Justiz: „Wir sind in einer Notlage!“

Schmerzgrenze erreicht

Reisinger ist für Familienrecht zuständig und berichtet unter anderem von einem Kontaktrechtsverfahren, bei dem der Aufenthalt der Kinder in den Sommerferien geregelt werden hätte sollen. „Der Termin hat schlussendlich im September stattgefunden. Die Ferien waren vorbei.“ Sie erzählt außerdem von Eltern, die regelmäßig in ihren Verfahren zusammenbrechen, weil sie ihre Kinder monatelang nicht mehr gesehen haben. Auch die Juristin selbst hat ihre Grenzen längst überschritten: „Ich merke, dass mir Fehler passieren, die unter normalen Umständen nicht passiert wären.“