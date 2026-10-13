Junger Grazer bot 15-Jähriger Geld für Oralsex

Sein Angebot für Oralverkehr gegen Geld sei auch gar nicht ernst gemeint gewesen, „es war nur eine Provokation“, betont der Grazer. „Dafür waren Sie aber sehr beharrlich und sind mit ihrem Angebot immer weiter raufgegangen, am Ende waren es 4500 Euro“, hält ihm die Richterin vor. „Aber ich hätte nichts gemacht, Sex für Geld ist verwerflich“, so der Schüler ohne Einkommen, der angibt, 7500 Euro Privatschulden zu haben.