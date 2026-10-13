Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Liste zeigt:

139 unserer Gesetze sind strenger als in der EU

Innenpolitik
13.10.2026 19:55
Österreich legt bei der Umsetzung von EU-Vorgaben gern noch ein Schauferl drauf.
Österreich legt bei der Umsetzung von EU-Vorgaben gern noch ein Schauferl drauf.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will einen Pakt gegen „Gold Plating“. In Österreich sind mindestens 139 Gesetze strenger als in der EU. Das zeigt eine neue Liste.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Österreich ist Europameister – was das Übererfüllen von EU-Vorgaben betrifft. In vielen Gesetzen legt der Staat nämlich ein Schäuferl drauf. „Entbürokratisierung darf keine Einbahnstraße von Brüssel in die Mitgliedsstaaten sein. Auch die Mitgliedsstaaten müssen ihre Hausaufgaben machen“, sagt Neos-Deregulierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn.

Auf EU-Ebene bemühte sich Sepp Schellhorn schon seit Längerem um eine Deregulierungs-Initiative.
Auf EU-Ebene bemühte sich Sepp Schellhorn schon seit Längerem um eine Deregulierungs-Initiative.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Für eine regierungsinterne Liste wurden deshalb nun 139 Gesetze identifiziert, die alleine in den vergangenen zehn Jahren von Österreich strenger formuliert wurden als in der restlichen EU. „Gold Plating“ ist nicht immer ein Übel. In der Gentechnik und Fragen der Qualität von Lebensmitteln spielt Österreich eine Vorreiterrolle und das ist gut so. „Gold Plating“ kann aber für Unternehmen zu einem Hemmschuh werden, vor allem, was die Wettbewerb-Fähigkeit betrifft. Etwa:

  • Doppelt melden: Unternehmen müssen Eigentümerdaten jedes Jahr bestätigen, selbst wenn sich nichts geändert hat. Bei bestimmten Einwegverpackungen sind sowohl Gewicht als auch Stückzahl anzugeben.
  • Kürzere Frist: Firmen müssen Jahresabschlüsse in Österreich nach neun statt zwölf Monaten offenlegen.
  • Zusatz-Nachweise: Für Lkw-Abfalltransporte müssen Unternehmen jedes Mal fehlende Bahnkapazitäten nachweisen – obwohl das in 97 Prozent der Fälle so ist.
Alle Vorgaben offenlegen: Ursula von der Leyen strebt einen Pakt an.
Alle Vorgaben offenlegen: Ursula von der Leyen strebt einen Pakt an.(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)
  • Strengere Regeln: Trainees müssen vor einer konzerninternen Versetzung nach Österreich sechs statt drei Monate im Unternehmen beschäftigt sein.
  • Mehr Prüfpflichten: Sogar kleine, nicht börsennotierte Aktiengesellschaften müssen eine Abschlussprüfung machen. Das gilt ebenso für kleine GmbH, wenn ihnen gesetzlich ein Aufsichtsrat vorgeschrieben ist.
  • Mehr Dokumentation: Geprüfte Firmen brauchen zusätzlich zum Bestätigungsvermerk einen ausführlichen Prüfungsbericht.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will nun einen Pakt gegen „Gold Plating“, Mitgliedsstaaten sollen zusätzliche nationale Vorgaben offenlegen und begründen müssen. Schellhorn sieht sich dadurch bestätigt: „Das Glück ist mit den Mutigen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
13.10.2026 19:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
127.483 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
126.528 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
85.097 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Vorarlberg
Letztklassig: Schießevent mit Rendi-Wagner-Puppe
317 mal kommentiert
Rendi-Wagner-Puppe auf dem Schoß einer Strache-Attrappe
Wien
Wirbel um Smartglasses: Jetzt wird Verbot geprüft
314 mal kommentiert
Smartglasses an Schulen? Der Bildungsminister lässt jetzt ein Verbot prüfen. 
Medien
Weißmann-Affäre: „Kronzeugin“ freigestellt
253 mal kommentiert
Der ORF hat jene Mitarbeiterin freigestellt, die Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sexuelle ...
Mehr Innenpolitik
Krone Plus Logo
Edtstadler und Svazek
ÖVP und FPÖ wollten sparen, aber trauen sich nicht
Liste zeigt:
139 unserer Gesetze sind strenger als in der EU
Peinlicher Versprecher
Trump-Sprecherin mit „Hoppala“ bei erstem Auftritt
Studenten protestieren
Uni-Sparkurs: „Auf die Jugend wird geschi**en!“
Skandal im Ländle
Letztklassig: Schießevent mit Rendi-Wagner-Puppe
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf