Brisant! Prevc-Trainer attackiert Österreich

Zusätzlicher Startplatz für Österreich

„Die Disqualifizierung ist in der gegebenen Situation nur sehr schwer zu akzeptieren. Es fühlt sich so an, dass sich die Regeln insofern geändert haben, als man Domens Sprungstil ein wenig einschränken möchte“, mutmaßte der 38-Jährige. Wenngleich er etwas zurückruderte und betonte, dass die Aussage zu den Kontrolleuren „bisschen scherzhaft“ gemeint gewesen sei.