Austro-Forscher formen Streitkräfte der Zukunft

Kann ein Wettbewerb in nur 48 Stunden tatsächlich zu mehr Sicherheit beitragen?

In diesen zwei Tagen entsteht ein erster Lösungsansatz, der geprüft und weiterentwickelt werden muss. Der Wert liegt darin, reale Anforderungen früh einzubeziehen: Wie funktioniert Navigation ohne Satellitensignal? Wie arbeiten mehrere Systeme zusammen? Wie lässt sich der Schutz von Soldaten verbessern? Wenn Entwickler und Anwender gemeinsam arbeiten, werden Chancen und Grenzen einer Idee schneller sichtbar.

Was soll von der Kooperation mit Slowenien bleiben?

Verlässliche Kontakte und Teams, die gemeinsam weiterarbeiten. Wir wollen Kompetenzen über die Grenze hinweg verbinden und die Zeit von der Idee bis zur Erprobung verkürzen.