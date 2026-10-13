Grüne NÖ wollen mit „Ärzte-App“ Versorgung sichern

Oberösterreich besser aufgestellt

Daher sollte die Politik als zweiten Schritt, dafür sorgen, dass es in Niederösterreich am Land keinen „Fleckerlteppich“ mehr gibt in der Versorgung, schlägt Krismer als zweiten Punkt vor. „Ich möchte, dass es in jedem Bezirk auch nachts sowie am Wochenende einen Arzt gibt, der Bereitschaftsdienst hat“. Wohl seien die NÖ-Dienstverträge für medizinisches Personal nicht attraktiv genug gestaltet von ÖGK und Ärztekammer. In Oberösterreich hingegeben funktioniere es mit dem Projekt „HÄND“ sehr gut, dass Ärzte in jeder Region rund um die Uhr erreichbar sind.