Steiermark: Zahl der Insolvenzen steigt weiter

Noch viel deutlicher ist die Höhe der Passiva der eröffneten Insolvenzen ausgefallen: Sie ist von 277,41 Millionen Euro auf 734,9 Millionen Euro in die Höhe geschossen – das ist eine Steigerung von 164,9%. Besorgniserregend ist laut Aussendung des AKV auch die Zahl der Insolvenzverfahren, die abgelehnt werden mussten, wil kein kostendeckendes Vermögen mehr vorhanden war: Aktuell liegt man heuer bei 212 Anträgen – das sind 11,58% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.