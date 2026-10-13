Neuer: Große Karriere „kein Freifahrtschein“

Nun stelle sich die Frage, wer stark genug ist, „einem so großen Gewinner rechtzeitig zu sagen, wann Schluss ist“? Slomka, der seit Jahren als TV-Experte arbeitet, bezeichnet den heutigen Bayern-Keeper als „Kannibalen“, der „unstillbaren Hunger nach Siegen, nach dem nächsten Titel“ habe. Diese Eigenschaft, die ihn groß gemacht habe, könne Neuer nun das Aufhören schwer machen.