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ÖFB-Talent begeistert

Sonderlob! „Er könnte einer der Besten werden“

La Liga
13.10.2026 11:48
ÖSV-Talent Ifeanyi Ndukwe zeigt bei Levante auf.
ÖSV-Talent Ifeanyi Ndukwe zeigt bei Levante auf.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sonderlob für ÖSV-Talent Ifeanyi Ndukwe! „Wenn er sich normal weiterentwickelt, könnte er einer der Besten auf seiner Position werden“, schwärmte sein Trainer Luis Castro von Levante nach dem 3:3 gegen den FC Sevilla, wo Ndukwe den umjubelten Ausgleich erzielte.

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Dabei begann die Partie für den Österreicher alles andere als nach Wunsch. Bereits in der 13. Minute verschuldete Ndukwe den Gegentreffer zum 0:1. Doch anstatt sich von seinem Patzer verunsichern zu lassen, kämpfte sich der 18-jährige Innenverteidiger zurück ins Spiel und sorgte in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 3:3 für den Ausgleich.

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„Großartige Mentalität gezeigt“
Die Reaktion des Youngsters beeindruckte Levante-Coach Castro. „Er hat eine großartige Mentalität gezeigt. Er ließ sich von dem Fehler nicht beeinflussen und gewann viele Zweikämpfe“, lobte der Portugiese nach dem Schlusspfiff. „Nicht jeder kann nach so einem Fehler noch eine solche Leistung zeigen“, betonte Castro.

Levante-Coach Luis Castro
Levante-Coach Luis Castro(Bild: EPA/Ana Escobar)

Trainer traut ÖFB-Talent große Karriere zu
Doch damit nicht genug! Castro sieht im österreichischen Nachwuchsspieler enormes Potenzial und hält eine große Karriere für durchaus möglich. „Wenn er sich normal weiterentwickelt, könnte er einer der Besten auf seiner Position werden“, schwärmte der Levante-Trainer.

Ndukwe (höchster Springer im Bild) soll wertvolle Erfahrungen La Liga sammeln.
Ndukwe (höchster Springer im Bild) soll wertvolle Erfahrungen La Liga sammeln.(Bild: AFP/JOSE JORDAN)

Leihgabe von Liverpool
Ndukwe, der einst im Nachwuchs der Wiener Austria ausgebildet wurde, wechselte erst im vergangenen Sommer zum FC Liverpool. Die Engländer verliehen den 18-Jährigen anschließend an Levante UD, wo er in der höchsten spanischen Spielklasse wertvolle Erfahrung sammeln soll.

Mit seinem Auftritt gegen Sevilla hat der Österreicher jedenfalls ein kräftiges Ausrufezeichen gesetzt. Nach seinem ersten Einsatz in der Startelf darf sich der 18-Jährige nun berechtigte Hoffnungen auf weitere Bewährungschancen von Beginn an machen.

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