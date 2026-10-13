Sonderlob! „Er könnte einer der Besten werden“

Dabei begann die Partie für den Österreicher alles andere als nach Wunsch. Bereits in der 13. Minute verschuldete Ndukwe den Gegentreffer zum 0:1. Doch anstatt sich von seinem Patzer verunsichern zu lassen, kämpfte sich der 18-jährige Innenverteidiger zurück ins Spiel und sorgte in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 3:3 für den Ausgleich.