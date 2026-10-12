Steirische Top-Destillerie schlittert in Insolvenz

Die Destillerie Krauss aus St. Martin im Sulmtal in der Weststeiermark muss Insolvenz anmelden. Gründe dafür sind unter anderem rückläufige Aufträge und der eingebrochene Export. Das Unternehmen strebt eine Fortführung des Betriebs an.
Die Gesamtforderungen belaufen sich auf sieben Millionen Euro – die Aktiva werden mit 2,5 Millionen Euro bewertet, wobei der Großteil belastet ist und lediglich 297.000 Euro frei verfügbar sind. Das gaben die Kreditschützer von KSV1870 und AKV am Montag bekannt.
Das Unternehmen ist bekannt für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung hochwertiger Spirituosen wie Whisky, Gin, Rum, Wermut, Edelbrände und Liköre. Gründe für die Pleite sind rückläufige Aufträge, geändertes Konsumverhalten und der eingebrochene Export. Whisky, Gin & Co. wurden mehrfach ausgezeichnet. Zwei Dienstnehmer sind betroffen, eine Fortführung wird angestrebt.
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