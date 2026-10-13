Erst Unfall stoppte Drogenraser: Frau verletzt!

Bei Rot in die Kreuzung gefahren

Im Kreuzungsbereich mit der Autobahnabfahrt der A2 und der Europastraße fuhr er an einer stehenden Fahrzeugkolonne vorbei und steuerte ungebremst bei Rot in die Kreuzung. Dabei kollidierte er mit dem von links kommenden Auto einer 66-Jährigen aus dem Bezirk Baden. Die Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt. Die Polizisten blieben unverletzt.