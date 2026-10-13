Erst Unfall stoppte Drogenraser: Frau verletzt!

Ohne gültigen Führerschein, aber mit dem Fuß am Gas: Ein 33-Jähriger durchbrach in Hirtenberg (Niederösterreich) zwei Polizeisperren. Erst die Kollision mit dem Auto einer 66-Jährigen stoppte seine Flucht. Später gab er an, vor der Fahrt Drogen konsumiert zu haben.
Zwei Streifenwagen konnten ihn nicht stoppen – erst eine Kollision an einer Kreuzung beendete die Flucht: Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Baden lieferte sich am 6. Oktober eine wilde Fahrt mit der Polizei. Vier Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, eine 66-jährige Autofahrerin musste vom Rettungsdienst versorgt werden.
Begonnen hatte der Einsatz gegen 8.35 Uhr in Hirtenberg. Polizisten waren wegen eines zu schnell fahrenden Autos gerufen worden. Am Steuer saß ein wegen mehrerer Suchtgiftdelikte amtsbekannter 33-Jähriger, der den Wagen seines Vaters lenkte – ohne selbst einen Führerschein zu besitzen.
Streifenwagen und Zaun gerammt
Der Mann hielt zunächst an, weigerte sich aber, trotz mehrmaliger Aufforderung, auszusteigen. Daraufhin stellten die Beamten ihren Streifenwagen quer, um die Weiterfahrt zu verhindern.
Doch der Lenker beschleunigte, rammte das Heck des Polizeiautos und einen Zaun und fuhr durch die entstandene Lücke. Die Beamten nahmen mit Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung auf.
In der Dobrischgasse errichtete die Polizei mit einem Zivilfahrzeug eine weitere Straßensperre. Auch dieses Auto rammte der 33-Jährige am Heck und setzte seine Flucht auf der B18 Richtung Leobersdorf fort.
Bei Rot in die Kreuzung gefahren
Im Kreuzungsbereich mit der Autobahnabfahrt der A2 und der Europastraße fuhr er an einer stehenden Fahrzeugkolonne vorbei und steuerte ungebremst bei Rot in die Kreuzung. Dabei kollidierte er mit dem von links kommenden Auto einer 66-Jährigen aus dem Bezirk Baden. Die Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt. Die Polizisten blieben unverletzt.
Bei der vorläufigen Festnahme leistete der Mann laut Polizei passiven Widerstand, indem er sich ein weiteres Mal weigerte, auszusteigen. In der Erstbefragung gab er an, vor Fahrtantritt Suchtmittel konsumiert zu haben. Beschädigt wurden zwei Streifenwagen und zwei weitere Autos. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 33-Jährige in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.
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