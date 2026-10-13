Sea-Watch rettet in 48 Stunden 227 Menschen

„Schiff als Waffe eingesetzt“

„Die Rettung von 227 Menschen innerhalb von nur 48 Stunden zeigt, wie dringend Rettungsschiffe im Mittelmeer gebraucht werden. Trotzdem schicken die italienischen Behörden unser Schiff in einen rund 900 Kilometer entfernten Hafen und setzen damit Entfernung gezielt als Waffe gegen zivile Seenotrettung ein. Dringend benötigte Rettungskapazitäten bewusst einzuschränken, ist eine politische Entscheidung mit tödlichen Konsequenzen“, betonte Julia Winkler, Sprecherin von Sea-Watch.