Jeder zweite Jugendliche hat psychische Probleme

33.500 Jugendliche gibt es im Bundesland Salzburg. 45 Prozent klagen über psychische Beschwerden, wie eine Studie des Foresight-Instituts im Auftrag der Salzburger Arbeiterkammer zeigt. Schuld daran sind unter anderem Mobbing – im Internet und direkt – und fehlende emotionale Unterstützung.
Insgesamt wurden für die Studie 850 Jugendliche ausführlich befragt. Und der Tenor ist vernichtend: So hat demnach ein Fünftel der jungen Salzburger keine emotionale Unterstützung und auch die Hälfte der Schüler und Lehrlinge gibt an, keinen Zugang zu Schulpsychologen zu haben.
Junge Männer sehen hier die psychische Gesundheit noch eher unproblematisch: 32 Prozent von ihnen schätzen diese nicht als „gut“ oder „sehr gut“ ein. Bei den jungen Frauen ist das wesentlich drastischer: Hier schätzen sind es 57 Prozent.
Bei beiden Geschlechtern geben 38 Prozent an, mehrmals pro Woche erschöpft zu sein. Ein Fünftel fühlt sich ängstlich oder einsam. Zudem haben laut Studie 59 Prozent bereits mindestens eine Form der persönlichen Gewalt erlebt – und 37 Prozent Gewalt im Internet.
Die Arbeiterkammer fordert deshalb schnell einen Ausbau der medizinischen und psychosozialen Angebote im Bundesland. Diese müssten vor allem auch im schulischen Bereich passieren – weshalb neben Bund und Land auch der Landesschulrat in die Pflicht genommen werden müsse.
Kommentare
