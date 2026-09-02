Neues Konzept für Therapie bei Multipler Sklerose

Neue Therapie bei zehn Patienten untersucht

In der klinischen Studie wurde die neue mögliche Therapie erstmals bei zehn Patienten mit Multipler Sklerose untersucht. Die Probanden erhielten in steigenden Dosierungen eigene rote Blutkörperchen, an die sieben Myelineiweiß-Bestandteile (Myelinpeptide) gekoppelt waren, sogenannte pcRBCs. Sie erwiesen sich als gut verträglich und sicher. Laut den Wissenschaftern wiesen verschiedene Laborparameter darauf hin, dass sich die entzündlichen Prozesse im Gehirn zurückbildeten. Drei Monate nach einmaliger Gabe der roten Blutkörperchen wurden regulatorische T-Zellen gefunden, welche die Autoimmunprozesse dämpfen. „Zusammenfassend stellen pcRBCs eine vielversprechende autologe Zelltherapie zur Erzielung antigenspezifischer Immuntoleranz bei MS dar“, schrieben die Wissenschafter in ihrer Studie.