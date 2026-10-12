Wieder Explosionen in Riad – 1500 Flüge gestrichen

1500 Flüge in Saudi-Arabien gestrichen

Dem Flugdienst Flightradar24 zufolge kam es auch in Dammam im Osten des Landes, wo es in vergangenen Tagen ebenfalls zu Angriffen kam, wie auch in der Küstenstadt Dschidda im Westen zu starken Beeinträchtigungen im Flugverkehr. Die emiratische Nachrichtenseite „Gulf Business“ berichtete von fast 1500 Flügen, die in Saudi-Arabien im Zuge der Angriffe gestrichen worden seien.