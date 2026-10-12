Gewinne 3 x 2 Tickets für den Weinherbst in Andau

Sechs Weingüter, lokale Betriebe, Kulinarik und Musik: Am Sonntag, den 8. November 2026, öffnet der burgenländische Weinort Andau seine Pforten: die renommierten Weingüter Jacqueline Klein, Hannes Reeh, Scheiblhofer, Schwarz, Wilhelm Thell und Zantho laden zum Weinherbst ein. Die „Krone“ verlost hierzu 3x2 Tickets
Die Top-Winzer zeigen ihre neuen Jahrgänge, ihre Arbeit und die Geschichten hinter den Weinen. Zahlreiche Betriebe und Menschen aus dem Ort beteiligen sich und zeigen gemeinsam, wie eng Wein, Kulinarik und das Leben in Andau miteinander verbunden sind. Der ganze Ort trägt dazu bei, Andau für diesen Sonntag als Genussort erlebbar zu machen: Das Andauer Restaurant „Tauber am See“ bietet vor Start des Weinherbsts ein „Martini-Frühstück“ an, die Orts-Bäckerei „Locsmandy“ steuert handgemachte Leckerbissen sowie frischen Kaffee bei, der Oldtimerbus „Herr Wunderl“ bringt Gäste von Weingut zu Weingut und am Abend sorgt die Band 3-Klang aus der Region für gute Live-Musik.
Damit wird der Weinherbst zu mehr als einer klassischen Weinverkostung: Besucher:innen können von Weingut zu Weingut ziehen, die genannten Winzer persönlich kennenlernen und einen Weinort erleben, in dem Wein seit Generationen Teil des täglichen Lebens ist. Denn der Weinbau blickt im Burgenland auf eine rund 2.000-jährige Geschichte zurück. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Region rund um den Neusiedlersee zunehmend als Herkunft hochqualitativer Weine etabliert. Beim Weinherbst in Andau wird diese Tradition dort erlebbar, wo sie heute weitergeführt wird: in den Kellern und Weingärten – und durch die Menschen, die in Andau leben und arbeiten.
Der Weinherbst Andau findet am Sonntag, den 8. November 2026, von 10:00 bis 18:00 Uhr mit anschließender After-Party bis 23 Uhr statt. Der Eintritt beträgt 50 Euro und umfasst die Verkostungen bei allen teilnehmenden Weingütern sowie einen Wein-Einkaufsgutschein im Wert von 30 Euro. Für Gäste aus Wien wird ein Shuttle-Service nach Andau und retour angeboten. Das Kombi-Ticket inklusive Bus-Shuttle Wien-Andau-Wien und Eintritt zum Weinherbst ist HIER erhältlich. Wer individuell anreist, kann das Eintrittsticket direkt bei den teilnehmenden Winzern vor Ort kaufen.
Nach der Verkostung ist noch lange nicht Schluss
Bei der After-Party in „The Hall of Legends“ sorgt die regionale Band 3-Klang mit einem Live-Auftritt für Stimmung. Eine Weinbar sowie eine Spirituosen- und Cocktailbar laden zum Weiterfeiern zum Ende des Weinherbsts ein. Wer nach einem langen Tag voller Genuss nicht mehr nach Hause fahren möchte, kann direkt im Ort bleiben: Das heimische Hotel des Weinguts Scheiblhofer bietet eine Übernachtungsmöglichkeit direkt in Andau und der örtliche Campingplatz wird von 8. bis 10. November ebenfalls geöffnet. Plätze können hier reserviert werden. Der Tipp der Andauer Winzer lautet also: Am Montag besser freinehmen. Wer abends doch noch zurück nach Wien möchte, kann das zusätzliche Shuttle-Angebot nutzen.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für den Andauer Weinherbst 3x2 Tickets inkl Shuttle von Wien aus. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. Oktober, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss am 21. Oktober, 09:00 Uhr noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.