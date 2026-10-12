Gewinne 3 x 2 Tickets für den Weinherbst in Andau

Nach der Verkostung ist noch lange nicht Schluss

Bei der After-Party in „The Hall of Legends“ sorgt die regionale Band 3-Klang mit einem Live-Auftritt für Stimmung. Eine Weinbar sowie eine Spirituosen- und Cocktailbar laden zum Weiterfeiern zum Ende des Weinherbsts ein. Wer nach einem langen Tag voller Genuss nicht mehr nach Hause fahren möchte, kann direkt im Ort bleiben: Das heimische Hotel des Weinguts Scheiblhofer bietet eine Übernachtungsmöglichkeit direkt in Andau und der örtliche Campingplatz wird von 8. bis 10. November ebenfalls geöffnet. Plätze können hier reserviert werden. Der Tipp der Andauer Winzer lautet also: Am Montag besser freinehmen. Wer abends doch noch zurück nach Wien möchte, kann das zusätzliche Shuttle-Angebot nutzen.