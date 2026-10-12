Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Genuss, Wein & Musik

Gewinne 3 x 2 Tickets für den Weinherbst in Andau

Gewinnspiele
12.10.2026 18:14
Gesponsert
(Bild: Johnny Be Good / Florian Kozak)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Sechs Weingüter, lokale Betriebe, Kulinarik und Musik: Am Sonntag, den 8. November 2026, öffnet der burgenländische Weinort Andau seine Pforten: die renommierten Weingüter Jacqueline Klein, Hannes Reeh, Scheiblhofer, Schwarz, Wilhelm Thell und Zantho laden zum Weinherbst ein. Die „Krone“ verlost hierzu 3x2 Tickets 

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Top-Winzer zeigen ihre neuen Jahrgänge, ihre Arbeit und die Geschichten hinter den Weinen. Zahlreiche Betriebe und Menschen aus dem Ort beteiligen sich und zeigen gemeinsam, wie eng Wein, Kulinarik und das Leben in Andau miteinander verbunden sind. Der ganze Ort trägt dazu bei, Andau für diesen Sonntag als Genussort erlebbar zu machen: Das Andauer Restaurant „Tauber am See“ bietet vor Start des Weinherbsts ein „Martini-Frühstück“ an, die Orts-Bäckerei „Locsmandy“ steuert handgemachte Leckerbissen sowie frischen Kaffee bei, der Oldtimerbus „Herr Wunderl“ bringt Gäste von Weingut zu Weingut und am Abend sorgt die Band 3-Klang aus der Region für gute Live-Musik.

vlnr: Klein Smoley, Reeh Schwarz & Zantho Scheiblhofer laden zum Weinherbst.
vlnr: Klein Smoley, Reeh Schwarz & Zantho Scheiblhofer laden zum Weinherbst.(Bild: Andau.com)

Damit wird der Weinherbst zu mehr als einer klassischen Weinverkostung: Besucher:innen können von Weingut zu Weingut ziehen, die genannten Winzer persönlich kennenlernen und einen Weinort erleben, in dem Wein seit Generationen Teil des täglichen Lebens ist. Denn der Weinbau blickt im Burgenland auf eine rund 2.000-jährige Geschichte zurück. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Region rund um den Neusiedlersee zunehmend als Herkunft hochqualitativer Weine etabliert. Beim Weinherbst in Andau wird diese Tradition dort erlebbar, wo sie heute weitergeführt wird: in den Kellern und Weingärten – und durch die Menschen, die in Andau leben und arbeiten.

Tickets, Shuttle & Infos

Der Weinherbst Andau findet am Sonntag, den 8. November 2026, von 10:00 bis 18:00 Uhr mit anschließender After-Party bis 23 Uhr statt. Der Eintritt beträgt 50 Euro und umfasst die Verkostungen bei allen teilnehmenden Weingütern sowie einen Wein-Einkaufsgutschein im Wert von 30 Euro. Für Gäste aus Wien wird ein Shuttle-Service nach Andau und retour angeboten. Das Kombi-Ticket inklusive Bus-Shuttle Wien-Andau-Wien und Eintritt zum Weinherbst ist HIER erhältlich. Wer individuell anreist, kann das Eintrittsticket direkt bei den teilnehmenden Winzern vor Ort kaufen.

Nach der Verkostung ist noch lange nicht Schluss 
Bei der After-Party in „The Hall of Legends“ sorgt die regionale Band 3-Klang mit einem Live-Auftritt für Stimmung. Eine Weinbar sowie eine Spirituosen- und Cocktailbar laden zum Weiterfeiern zum Ende des Weinherbsts ein. Wer nach einem langen Tag voller Genuss nicht mehr nach Hause fahren möchte, kann direkt im Ort bleiben: Das heimische Hotel des Weinguts Scheiblhofer bietet eine Übernachtungsmöglichkeit direkt in Andau und der örtliche Campingplatz wird von 8. bis 10. November ebenfalls geöffnet. Plätze können hier reserviert werden. Der Tipp der Andauer Winzer lautet also: Am Montag besser freinehmen. Wer abends doch noch zurück nach Wien möchte, kann das zusätzliche Shuttle-Angebot nutzen.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für den Andauer Weinherbst 3x2 Tickets inkl Shuttle von Wien aus. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. Oktober, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss am 21. Oktober, 09:00 Uhr noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
12.10.2026 18:14
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
96.871 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
94.172 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
80.108 mal gelesen
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2568 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
1998 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
1265 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf